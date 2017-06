Rottweil Kreativer Kopf in grafischen Räumen

Er ist Unternehmer. In der Flöttlinstor­straße betreibt er in den Räumen der ehemaligen Wäscherei seiner Eltern ein Designbüro. Vor 16 Jahren hat er sich selbstständig gemacht, inzwischen ist er etabliert. Sein Team ist auf sieben Mitarbeiter angewachsen. Im Herbst folgt der nächste Schritt: Erweiterung des Firmensitzes. "Jetzt machen wir richtig Radau", sagt er. Das ist vor allem ein persönliches Statement. Robert Hak, 1978 in Rottweil geboren, festigt das Band zu seiner Heimatstadt. Das bedeutet: Er wird hier bleiben. Er hätte es auch anders haben können.

Zudem ist er die treibende Kraft der Rollbrett-Initiative, ein Verein, der sich auf die Fahnen (oder sollte man nicht besser Bretter sagen?) geschrieben hat, in Rottweil einen Skater-Park zu realisieren. "Keep on pushing!" Genau! Aber über diese Geschichte berichten wir ein anderes Mal. Wobei sie auch viel über Robert Hak selbst erzählen würde: Der einst fast schon obsessive Skateboarder, der ursprüngliche Graffiti- und Streetart-Künstler, hat dieser Subkultur zu Aufstieg und Ansehen in der Rottweiler Kunstszene verholfen.

Der Testturm. Er ist auch sein Turm. Als Anhänger von Anfang an (wie auch der Hängebrücke) erhofft er sich dadurch neue Impulse. "Eine Stadt muss sich weiterentwickeln", ist er überzeugt. Turm und Brücke seien Chancen. "Was daraus wird, liegt an den Rottweilern selbst", so Hak. Er hat etwas daraus gemacht, Signet und Stadtsilhouette entworfen, einen viel beachteten Kurzfilm "Zum Jahr der Türme" produziert.