Rottweil Kraftwerk gewinnt "German Brand Award"

Award in drei Kategorien vergeben

Der Award wurde in drei Wettbewerbsklassen vergeben: In den Kategorien "Industry Excellence in Branding" und "Excellence in Brand Strategy, Management and Creation" werden die bis zu zehn besten Markenstrategien ausgezeichnet.

Auch die trend factory darf sich nun als "Winner" in der Kategorie "Industry Excellence in Branding Trade Fairs & Event Locations" betiteln. In mehr als 20 Jahren wurde ein altes morbides Kraftwerk zu einer deutschlandweit bekannten und wertigen Eventlocation mit markantem Branding ausgebaut. Zwischenzeitlich ist das Kraftwerk eine der beliebtesten Veranstaltungsareale Süddeutschlands und bei Industrie, Konzernen sowie Kulturaffinen hoch begehrt.