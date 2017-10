Rottweil Kraft schöpfen in der Stille

Zum Ende gibt es geistliche Impulse des Jesuiten-Paters

Nach den dreimal 25 Minuten Sitzen in der Stille und dem meditativem Gehen, werden am Ende der Abende noch geistliche Impulse beispielsweise von Pater Enomiya-Lassalle gehört.

Der Jesuit ließ sich ab 1930 in Japan in der Zen-Meditation unterweisen und unterrichtete anschließend in Deutschland zahlreiche Geistliche und Laien das Sitzen in der Stille. Die Meditation beginnt um 19.30 Uhr in der Kapellenkirche. Geübte können sich im Pfarrbüro von Heilig Kreuz anmelden, für Ungeübte beginnt am Dienstag, 10. Oktober, ein Einführungskurs (jeweils von 19.30 bis 21.30 Uhr, fünfmal dienstags und einmal am Donnerstag). Die Leitung hat Gerd Lassak-Baumann. Der Kurs wird von der Katholischen Erwachsenenbildung angeboten (Telefon 0741/ 24 61 19).