Rottweil Kräht der Gockel aufm Mist...

Rottweil. Auch diesmal hat das Vorbereitungsteam um die beiden Vorsitzenden Frank Huber und Ralf Graner viele spannende Themen und passende Dozenten ausgewählt. Los geht’s bereits am Freitag wie gewohnt um 16.15 Uhr im Festsaal der Gymnasien. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren können sich bei der Kinderuni anmelden.

"Kräht der Gockel auf dem Mist..." ist die erste Vorlesung überschrieben, die Judith Engst hält. Die Diplom-Forstwirtin und Journalistin hat sich auf Ratgeber-Themen spezialisiert. Und so beschäftigt sich die Vorlesung mit dem Wetter. Blitz, Donner, Sonnenschein, Sturm, Hagel, Nebel und Wolkenbruch: Wer sich gerne draußen aufhält, der weiß, wie vielfältig das Wetter ist. Jeden Tag bringt es neue Überraschungen, und spannend ist es vor der Haustür bei weitem nicht nur, wenn bestes Badewetter herrscht. Aber warum sehen eigentlich die Wolken am Himmel oft ganz verschieden aus? Warum steht manchmal ein Regenbogen am Himmel? Warum verdeckt im Herbst oft Nebel die gute Sicht? Und wie wahrscheinlich ist ein Schneefall, der uns im Dezember weiße Weihnachten beschert? Diese Vorlesung richtet sich an alle Kinder, die mehr über das spannende Thema "Wetter" erfahren wollen.

Wie Radio funktioniert erfahren die Studenten am Freitag, 25. November, wenn Raphael Roth von Radio Neckarburg über den spannenden Alltag im Studio erzählt. Roth ist als Programmkoordinator verantwortlich für das Programm, das er auch täglich produziert. Aber wie kommt man als Moderator überhaupt zum Radio? Woher weiß die Musikredaktion, welche Titel gespielt werden sollen? Oder warum sind Reporter eigentlich immer die ersten, die vor Ort berichten? Die Studenten dürfen auf die Vorlesung gespannt sein und natürlich auch ganz viele Fragen mitbringen.