Rottweil Konrad-Witz-Schule wagt Neues

Voraussetzung für diesen Schritt: Nicht nur die Lehrer, auch die Eltern müssen dahinter stehen, wenn der Wandel von der Ganztagsbetreuung zur Ganztagsgrundschule vollzogen werden soll. In der KWS ist das der Fall, wie die Elternbeiratsspitze in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschusses am Mittwoch nickend bestätigte. An der Eichendorff- und Römerschule dagegen, mit denen die Stadt ebenfalls Gespräche geführt hat, überwiegt die Skepsis. Die Schulkonferenz der Römerschule habe die Ganztagesgrundschule bereits abgelehnt, erklärte Sabine Flaig von der Stadtverwaltung dem Gremium. Die Signale aus der Eichendorffschule seien ähnlich. Eltern würden vor allem den Wegfall der Flexibilität befürchten.

An der Konrad-Witz-Schule will man ein gewisses Maß der Flexibilität bewahren: Die Eltern können zwischen Halbtags- und Ganztagsschule wählen. Der schulische Ganztagsbetrieb ist von der Schule zu organisieren, die Finanzierung der zusätzlichen Lehrerwochenstunden leistet das Land – ein Fakt, der als großer Vorteil gewertet wird. "Je mehr Schüler in der Ganztagsgrundschule, umso mehr Lehrerstunden werden zugeteilt", so Sabine Flaig. Das bedeute auch eine Ersparnis für die Stadt: Bei drei oder vier Gruppen sind es geschätzte 8000 bis 15 000 Euro im Jahr.

Fachbereichsleiter Bernd Pfaff freut sich in erster Linie über die zu erwartende höhere Qualität und dankte Schmidt für die Bereitschaft, mutig voran zu gehen. Schmidt allerdings betonte, dass so viel Mut gar nicht nötig sei. "Alle Wege, die wir bisher eingeschlagen haben, haben sich als notwendig und richtig erwiesen." An der KWS gebe es bereits seit 1997 eine Kernzeitbetreuung. Die Einrichtung einer Ganztagsgrundschule sei ein logischer weiterer Schritt.