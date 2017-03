Rottweil Kolpingsfamilie ehrt für jahrzehntelange Treue

Dazu passte es gut, dass Pfarrer Rieger einen Betrag in Höhe von 610 Euro an Manuela Mayer von Caritas Schwarzwald-Alb übergeben konnte. Dies sind die Spenden aus der Nikolausaktion von Konvikt und Kolpingsfamilie Rottweil, unterstützt von Gemeindemitgliedern. Mit diesem Geld sollen bedürftige Kinder neue Schulranzen bekommen, damit sie beim Start gleiche Chancen haben.

Im Anschluss an den Gottesdienst stand die Mitgliederversammlung der Kolpingsfamilie an, zu der Vorstandsmitglied Eberhard Weckenmann zahlreiche Mitglieder begrüßte. Kassierer Stefan Benz veranschaulichte seinen Kassenbericht mit Folien, Schriftführer Andreas Wehrmann berichtete zusammen mit Ingelore Maier in Wort und Bild von den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Die Kassenprüfer Norbert Kimmig und Siegbert Müller bestätigten die einwandfreie Kassenführung.

Bei den Wahlen wurden Siegbert Müller und Norbert Kimmig für ein weiteres Jahr als Kassenprüfer bestätigt.