Rottweil Kohler übernimmtdie Präsidentschaft

"Wir führen gemeinsam vor Ort und international bestehende Projekte fort und werden im Innern noch mehr versuchen, unsere Familien in das Clubleben zu integrieren", sagte der neue Präsident.

In seinem Rückblick verwies Stephan Ruß zuvor auf die vielen Hilfsprojekte, die vom Club finanziert, begleitet und getragen wurden. Konkret erwähnte er die kontinuierlichen Hilfen für die Arbeit mit Straßenkindern von Ehrenmitglied Pfarrer Josef Neuenhofer in Bolivien und das Projekt "Trau Dich Was", das mit Schulen im Kreis Rottweil seit mehreren Jahren realisiert wird. Zuletzt erinnerte er an Höhepunkte des vergangenen Jahres.