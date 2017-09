Rottweil Körpergröße beim Führerschein sorgt für Diskussion

Offenbar ist auch vielen anderen Fahrschulen nicht bekannt, dass Menschen, die kleiner als 1,50 Meter sind, spezielle Gutachten für den Führerschein benötigen. Diese werden von Fachärzten oder von TÜV-Sachverständigen angefertigt und sind dem zuständigen Landratsamt vorzulegen. Aus ihnen geht hervor, ob das Fahrzeug des Schülers umgerüstet werden muss, damit ein sicheres Fahren möglich ist.

So kommentiert ein Nutzer unter unserem Artikel: "Das ist schon diskriminierend und unglaublich. Vor allem da ich mit 1,49 Metern ohne so (einen) Quatsch meinen Führerschein erhalten habe. Weder mein Fahrlehrer noch der Fahrprüfer haben darüber ein Wort verloren." Auch manch anderer scheint sich an der deutschen Bürokratie zu stören: "Ganz ganz wichtig, dass bei uns absolut alles geregelt ist", schreibt ein Nutzer süffisant.

Andere sehen das Versäumnis weniger beim Staat, als vielmehr bei der betroffenen Fahrschule. "Der Fahrlehrer hat doch bei der Anmeldung in seiner Fahrschule den Ausweis gesehn und hätte sie darauf hinweisen müssen", lautet ein Kommentar. Das bekräftigt auch der Inhaber einer Fahrschule, der von den sogenannten Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung weiß, die das Bundesverkehrsministerium herausgibt. Darin sind die Auflagen für kleine Menschen festgeschrieben.