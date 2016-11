Rottweil Königin im Heute eingelöst

Rottweil (hf). Organistin Carmen Jauch holte in der Ruhe-Christi-Kirche zu Beginn mit der Fantasie g-moll von Bach zu voller Klangwucht aus, die Melodie ruhig getragen, die Tiefen der Orgel auslotend, um im Crescendo die Orgel zu großem Klangvolumen zu bringen. In Kontrast dazu stand ein leises Lied: "MA-AM – Mein Herz" in memoriam Luigi Nono für seine Frau Nuria von dem Komponisten Younghi Pagh-Paan (*1945) für Cello solo verfasst. In warmer Linienführung griff die Cellistin Christina Meißner die Trauer über den Verlust des Geliebten auf wie ein stilles Weinen im Tremolo fast schwebend hingehaucht.

Zweifellos der Höhepunkt des Konzertabends war Sofia Gubaidulinas 1979 entstandenes Werk "In Croce" für Cello und Orgel. Zunächst getrennt spielend: in stehenden Höhen, gläsern perlend die Orgel und wohlklingende Tiefen mit starkem, weichem Bogenstrich das Cello. Dann beide unisono, in tiefer Linienführung die Orgel, in der Höhe das Cello, steigerten sie sich: die Orgel, mit vollem Arm die extremen Tiefen herausholend, staccato und arrhythmisch das Cello, bis sie sich beide zuletzt in zarteste Tremoli zurücknahmen. Beide Instrumente vereinte ein Kampf im Religiösen: ein Todeskampf, lang anhaltend, sich in der Schwere steigernd. Wie eine Erlösung gelang der abrupte Abbruch in ein liebliches Lied übergehend, in weichem Bass die Orgel, in leichtestem Bogenstrich das Cello, fast unhörbar angetippt die Saiten, wunderbare Erlösung vermittelnd.

Die Klammer zwischen Gestern und Heute bildeten drei Werke für Cello über fast ein Jahrtausend hinweg: Hildegard von Bingen, Sofia Gubaidulina und Joseph Marie Clement Ferdinand Dall’Abaco. Wie nah sich ihre Musikalität kam, lieferte die hervorragende Interpretation von Christina Meißner. In "Fratres" von dem Zeitgenossen Arvo Pärt gelangten beide Instrumentalistinnen zu solistischer Könnerschaft: ein Wechselspiel in Höhen und Tiefen nach furiosem Beginn des Cellos. Mal umspielte das Cello die Orgel, mal erklomm die Orgel die Höhen, bis sich beide in lieblichem Wohlklang vereinten. Christina Meißner erwies sich hier als Virtuosin in der Beherrschung absoluten Klangs in den Höhen. Im zweiten Werk Johann Sebastian Bachs, dem Präludium und Fuge in c-moll, brillierte Carmen Jauch an der Klais-Orgel und zelebrierte die große Klangvielfalt des Instruments. Das letzte Werk "Prière", op. 158 für Cello und Orgel von Camille Saint-Saëns interpretierten die beiden Musikerinnen in großer Ruhe konzentriert, fast wie mit Wehmut, das Gebet des französischen Komponisten.