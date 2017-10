Rottweil Knöterich als eine Gefahr erkannt

Die Geschäftsführer der Landschaftserhaltungsverbände haben sich bereits zweimal getroffen und sich ausgetauscht. "Wir wollen zusammenarbeiten", teilt Christina Romer mit. Geplant ist unter anderem, eine Broschüre zum Knöterich für die Bauhöfe zu erarbeiten. Überlegt werde auch, so Heffner, ob die Landkreise Freudenstadt, Rottweil und der Ortenaukreis über mehrere Jahre hinweg eine Modellregion werden könnten, um mit Fördermitteln die Knöterichbestände zurückzudrängen und dafür Konzepte zu entwickeln.

Auftaktveranstaltung wird am Dienstag, 14. November, ab 19.30 Uhr im Bürgersaal des Farrenstalls in Dornhan ein Vortrag sein. Referenten sind die Neophyten-Experten Bernd Walser und Thomas Lenhard vom Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums Freiburg. Sie berichten über die Herkunft und Biologie eingeschleppter Pflanzen. Die Referenten beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem Thema. Sie zeigen Auswirkungen und Probleme einer ungehinderten Ausbreitung der Neophyten auf.

Zur Sprache kommen auch Möglichkeiten und Methoden zur Bestandsregulierung. Bernd Walser wird hier vor allem auf den Staudenknöterich eingehen.

Der Japan-Knöterich, in China, Japan und Korea weit verbreitet, wurde erstmals 1825 in einen englischen Garten gepflanzt und kam durch Vermarktung in verschiedene Länder. In Deutschland verwilderte die Pflanze 1872 vom Gelände einer Gärtnerei bei Zwickau aus. Der Knöterich wurde dann auch als Viehfutter, für Wildäsung und zur Böschungssicherung angepflanzt. Ein Verwandter ist der Sachalin-Knöterich, der im Kreis Freudenstadt häufig vorkommt und auch in Dornhan-Leinstetten an mehreren Plätzen entdeckt worden ist. Er kann eine Höhe von bis zu vier Metern erreichen. Der Sachalin-Knöterich bildet oft dichte, ausgedehnte Bestände. Die Pflanzen verbreiten sich nicht durch Samen, sondern hauptsächlich über die unterirdischen Rhizome (Wurzelstöcke).