Rottweil Klettern verbindet Schüler

Als Team gut zu funktionieren, sei nicht nur für den Sport, sondern auch für eine Klassengemeinschaft unverzichtbar, sind sich Breinlinger und seine Kollegen an der Schule sicher. "Beim Klettern kann man spielerisch lernen, wie wichtig es ist, aufeinander aufzupassen und Rücksicht zu nehmen", betont Breinlinger. Dass er Recht hat, zeigt sich schnell.

Ob beim Boldern oder gesichert am Seil: Die Zehnjährigen geben Acht, dass sich kein Mitschüler in der Gefahrenzone direkt unter einem Kletterer aufhält und stehen geduldig an, bis sie selbst an der Reihe sind. Verantwortung zu übernehmen für sich und andere, lautet auch für Rüdiger Gulde das zentrale Stichwort, wenn es ums Thema Klettern wie um das soziale Miteinander in Klassen geht. "Alle vier fünften Klassen unserer Schule haben deshalb an diesem Startprogramm teilgenommen", erzählt Rüdiger Gulde und betont: "Über die Kooperation mit dem Deutschen Alpenverein sind wir sehr glücklich."

So tauche das Klettern im Curriculum der Schule immer wieder auf, erklärt Gulde, ob im Sportprofil, ob im Regelunterricht für alle Klassen oder in Sport-AGs. "Kraft, Ausdauer, Koordination – all das wird beim Klettern intensiv trainiert", sagt Gulde, der selbst das Fach Sport unterrichtet. "Und auch das Helfen und Sichern gehört mit dazu."

Ein Konzept, das auch bei den Mädchen und Jungen der 5a bereits nach der Einführungsveranstaltung aufzugehen scheint: Wann sie wieder zum Klettern dürften, wollen die jungen Leibnizianer von ihrem Klassenlehrer wissen. Und Steffen Breinlinger verspricht: "Das machen wir auf alle Fälle wieder einmal."