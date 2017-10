Rottweil Kleines Loch – dann auf leisen Sohlen

Dass er seinem "Handwerk" heimlich, still und leise nachging, bescheinigen ihm alle Betroffenen. Dass er sich schnell aus dem Staub machte, wenn es – in seltenen Fällen – eine Begegnung mit völlig verängstigten Heimgesuchten gab, ebenfalls. Als "Gentleman"-Räuber, der niemandem etwas zu Leide tun könnte, wird er von Betroffenen dennoch nicht angesehen. Ein Fremder geistert auf der Suche nach Geld, Uhren und Schmuck in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus herum, ist eine Vorstellung, die den Schreck tief in die Glieder fahren lässt. Verarbeitet werden solche Geschehnisse ganz unterschiedlich. Manche leiden ziemlich lang unter dem traumatischen Erlebnis. Andere zeigen sich mental robuster. Die meisten aber rüsten auf, machen ihr Haus einbruchsicherer.

Ein Einbruch in der Nacht zum 20. Dezember in ein Friseurgeschäft in einer größeren Rottweiler Kreisgemeinde sticht aus den sonst strikt nach dem selben Muster (ein zehn Millimeter großes Loch wird durch ein Holzfenster oder die Terrassentür gebohrt, um dann mit einem stabilen Draht die Öffnung zu bewerkstelligen) ablaufenden Räuber-Szenario heraus. Während der Eindringling sich sonst ziemlich laut- und spurlos teilweise reihenweise in den Anwesen von Wohngebieten zu schaffen macht und behutsam (die Schublade wird meist wieder sorgsam zugezogen) nach Wertsachen grapscht, ist wenige Tage vor Weihnachten der Friseursalon das Ziel seiner Begierde, in der seine mitangeklagte Bekannte seit kurzer Zeit arbeitet. Wenige Tage vorher hätten deren ebenfalls als Helfer angeklagte Ehemann und der Hauptangeklagte an ihrem Arbeitsplatz vorbeigeschaut, sagt die Friseurmeisterin als Zeugin. Ganz dreist sei es natürlich gewesen, dass sich das Trio wenige Tage nach dem Einbruch in ihrem Geschäft nochmals zu einem Smalltalk, in dem auch der kriminelle Vorfall so nebenbei thematisiert worden sei, zusammengefunden habe, konstatiert die Bestohlene im Nachhinein. Einige Wochen nach dem Einbruch habe sie in einem Zeitungsbericht über die Machenschaften eines aus dem ehemaligen Jugoslawien stammenden 51-Jährigen gelesen und eins und eins zusammengezählt.

Ihre kroatische Mitarbeiterin ("Ich wollte ihr eine Chance geben, auch weil sie es als Ausländerin schwer hatte, einen Job zu finden") sei daraufhin auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Die seither nicht zustellbare fristlose Kündigung nahm jetzt in einer Verhandlungspause der Anwalt der ehemaligen Beschäftigten entgegen.

In dem Verfahren, das am 2. November fortgesetzt wird, ist auch ein psychiatrischer Sachverständiger gefragt. Dieser könnte einiges zu sagen haben zur komplizierten Persönlichkeit des Haupttäters. Obwohl diesem Einreise- und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, Schweiz und Österreich schon längst entzogen wurden, wird er mit seinen räuberischen Absichten von diesen Ländern offenbar magisch angezogen. Zu den bisher 18 Jahren Haft – vornehmlich für Einbruchsdelikte – werden demnächst weitere hinzukommen.

Und was passiert in einigen Jahren nach einer neuerlichen Haftentlassung? Wird der Mann dann weiter vom Drang getrieben, in fremden Häusern ein Einkommen zu beschaffen? Ist eine solche Person, die sich beim ersten Augenschein bei Mitmenschen immer wieder bemerkenswert gewinnend in Szene setzen und dabei das wahre Ich hinter einer seriös erscheinenden Fassade verstecken kann, gar ein Fall für die Psychiatrie?