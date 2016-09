Rottweil Kindeswohl – da scheiden sich die Geister

Diese "Flucht" ermöglichte ihr das Unterkommen in einer sogenannten Notpflegestelle, die von Amts wegen nur als vorübergehend angesehen wird. Ob ihr nun dort ein längerfristiges Zuhause geboten werden kann, ist im Moment eine Frage, zu der sich die Geister sehr scheiden.

Die im Zollern-Alb-Kreis lebende leibliche Mutter, die mit der Erziehung ihres Kindes seit langem eigentlich nichts mehr zu tun hat, pocht auf ihr Sorgerecht, vor allem, um mitzubestimmen, wo ihre Tochter untergebracht werden soll. Am besten bei einer ihrer älteren Töchter, so der Vorschlag von dort. Das passt der 15-Jährigen aber überhaupt nicht. Sie habe nichts gegen ihre Angehörigen, doch die Vorschläge könne sie nicht akzeptieren, sagt sie entschieden und verweist dabei insbesondere auf die in ihren Augen guten Lebensverhältnisse bei ihrer neuen Pflegemutter.

Wenn jetzt – bei der schwierigen und auch sehr emotionsgeladenen Gemengelage – Mitarbeiterinnen der Jugendämter in Rottweil und im Nachbarkreis Zollern-Alb (das Mädchen lebt seit acht Jahren im Kreis Rottweil, die leibliche Mutter ist im Zollern-Alb-Kreis zuhause) versuchen, den heftigen Zwist doch in eine für alle tragbare Lösung umzumünzen, fliegen manchmal verbal die Fetzen. Neben dem Pro und Kontra zwischen Pflegekind und Mutter/Angehörigen beschäftigt die Sozialämter offenbar auch sehr die Frage, ob die neue Pflegemutter für die Aufgabe längerfristig geeignet ist.

Jedenfalls wurde ihr das Mandat vor kurzem wieder entzogen. Der Aufenthalt der 15-Jährigen bei ihr sei so gewissermaßen illegal, betont die Pflegemutter. Deshalb sei auch die Zahlung des Pflegegeldes von knapp 1000 Euro eingestellt worden.

Die 15-Jährige und ihre neue Bezugsperson würden, so hat es den Anschein, wohl ziemlich die Augen verdrehen, wenn sie direkt mit den offenbar auch von Amts wegen gegebenen Vorbehalten zur Eignung für eine längerfristige Betreuung konfrontiert würden. Gründe für die Auflösung der Lebensgemeinschaft seien ihnen bisher nämlich keine genannt worden. Hier hat sich das Zusammengehörigkeitsgefühl in kurzer Zeit offenbar so stark entwickelt, dass sogar von einer Adoption gesprochen wird. Doch gerade auch für einen solchen einschneidenden Schritt müsste – auch aus rechtlichen Gründen – zuallererst die leibliche Mutter das Signal auf Grün stellen, was nach der bisherigen Vorgeschichte nicht unbedingt zu erwarten ist.

Wie es nun weitergeht im Hick-Hack um die Lebensgestaltung der aufgeweckten jungen Frau, die sich wohl auch wegen ihrer schwierigen Verhältnisse bisher im Leben vermutlich weniger gut in Szene setzen konnte als viele Gleichaltrige, muss abgewartet werden. Manche, die sie besser kennen, sagen, dass sie mit ihrer Begabung als Fünftklässlerin ins Gymnasium hätte einsteigen sollen. Wenn man dann auch erfährt, dass sie schon lange liebend gerne Klavierunterricht nehmen würde, wird deutlich, wie wichtig gute Startrampen in fürsorglicher Umgebung für die Entwicklung Jugendlicher sind.

Die 15-Jährige will jetzt auf einer weiterführenden Schule die Mittlere Reife machen, um Tierarzthelferin zu werden. Doch zuerst muss ein "Runder Tisch" mit allen Beteiligten – bei dem vermutlich die Jugendämter der beiden in den Fall involvierten Landkreise Regie zu führen haben – den Boden bereiten für ein von allen Seiten akzeptiertes Zuhause für mindestens die nächsten zweieinviertel Jahre. Der bald 16-Jährigen ist zu wünschen, dass ihr dadurch tatsächlich das ansprechende Lebensumfeld gewährt wird, das für die persönliche Weiterentwicklung so wichtig wäre.