Rottweil Kinderuni startet ins neue Semester

Rottweil. Tilmann Pfau ist Professor für Physik an der Universität Stuttgart und wird erklären, was Atome sind, und warum sie so klein sind. Denn im Vergleich zu den Menschen sind die Atome winzig. Und ob man sie mit bloßem Auge erkennen, oder ob man sie tasten kann, das weiß Tilman Pfau, der sich über viele Studenten freut. Kinder zwischen sieben und 13 Jahren sind willkommen. Die Vorlesung findet ab 16.15 Uhr im Festsaal der Gymnasien, im Albertus-Magnus-Gymnasium, Bismarckstraße 2 statt, und dauert etwa eine Stunde.

Weitere Informationen: www.kinderuni-rottweil.de