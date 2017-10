Rottweil Kinderchöre nehmen sich die Zeit

Rottweil. Aus dem biblischen Buch des Predigers gibt es die Überlieferung, dass alles seine Zeit hat und jede Situation in der zugeordneten Zeit erlebt werden muss, damit alles Erlebte auf den Punkt gebracht wird. Vor einer schönen Uhrenkulisse und selbst mit dekorativen Uhrenbildern ausgestattet, trugen die Kinder in gereimten Versen vor, dass zwar die Zeit unweigerlich vergeht, aber trotzdem genützt werden kann, und dass es wichtig ist, die Fülle der Augenblicke zu nutzen.

In seinen Liedern wurde der Kinderchor, unter Leitung von Kantor Johannes Vöhringer, begleitet von Beate Vöhringer an der Orgel, Monika Nagel-Weitz mit der Querflöte und Elisabeth Vöhringer mit dem Violoncello. Zur Freude der Zuschauer waren immer wieder auch aktuelle Bezüge eingebaut, so etwa als das Kind der zur Eile treibenden Mutter entgegenhielt, es müsse "noch schnell einen Turm bauen mit Lego" – und jeder konnte sich auf das Rottweiler Turmfest am Nachmittag freuen. Auch dass die "Madonna von der Augenwende" eine begrenzte Zeit in der Predigerkirche hatte, kam zur Sprache – und gute Zuhörer wie auch Zeitungsleser wussten bereits, dass die Absicht besteht, eine Nachbildung der Madonna für die Predigerkirche anfertigen zu lassen, weil sie in den dortigen Hochaltar gut hinpasste und sozusagen zu ihrer ersten Heimat zurückgefunden hatte.

Pfarrerin Annegret Künstel nahm in ihrer Predigt ebenfalls das Motiv vom Turmbau auf, als in der Frühzeit der biblischen Geschichte der Turm von Babel zum Symbol für menschlichen Hochmut wurde und darüber das große Projekt der Direktverbindung zum Himmel scheitern musste. Aber sie betonte im Einvernehmen mit den Liedern des Kinderchors, dass man Bestes finden kann, wenn man die eigene Zeit als geschenkte Zeit erlebt, denn dann steht nicht das hektische Streben nach herausgehobener Zeit im Vordergrund, sondern das Wahrnehmen der großen und kleinen Dinge, die zum Staunen und zur Dankbarkeit einladen. Von dieser geordneten Zeit aus, so gab die Pfarrerin der Gemeinde mit auf den Weg, könne die Zukunft offen angegangen werden – getragen von der Perspektive, dass der Mensch in seiner Zeit menschlich bleiben könne.