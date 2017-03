Rottweil Kinder sammeln Glaubensperlen

An jedem Fastensonntag werden andere Aspekte des christlichen Glaubens in den Kinder-Elementen entfaltet. Passend dazu erhalten die Kinder einige unterschiedliche Perlen, die am Schluss ein Perlen-Armband ergeben. Die verschiedenen Aspekte, die durch Kinder in Wort und Aktion anschaulich gemacht werden beziehen sich auf diese "Perlen des Glaubens". Vorbild war dabei das Perlenband des lutherischen Bischofs Martin Lönnebo aus Schweden. Das Familiengottesdienst-Team Heilig-Kreuz hat allerdings für die Rottweiler Variante einige Änderungen vorgenommen. Am ersten Fastensonntag erhalten alle Kinder ein Gummiband mit der ersten Perle, der Ich-Perle, die sie sich selbst aussuchen dürfen. Vom Ich geht es zum Du: deshalb kommen noch zwei rote "Perlen der Liebe" dazu. Die einzelnen Elemente werden durch kleine "Perlen der Stille" verbunden. Die ersten Perlen werden in einem goldenen Säckchen ausgeteilt, in dem die folgenden Perlen gesammelt werden können. Auch eine Geschichte ist darin zu finden. Weitere Perlen aus verschiedenen Materialien sind die "Gottes-Perle", die "Perle der Wüste", die "Perle der Taufe", die "Perle der Nacht", die "Perle der Auferstehung" und die "Geheimnis-Perle". Für die diesjährigen Erstkommunionkinder, gehören die Gottesdienste der Fastenzeit zur Vorbereitung.