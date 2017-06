Rottweil KiJu-Ferienprogramm: "Flottweil" sucht Materialspenden

Für die Kinderspielstadt und das Ferienprogramm "KiJu-Sommer" kann man sich noch bis zum 1. Juli anmelden. Los geht’s in den großen Ferien mit der Kinderspielstadt Flottweil, wobei sich Stadt-, Stallhalle und Parkplatz vom 31. Juli bis 4. August in eine Stadt verwandelt, in der Kinder spielerisch viele unterschiedliche Berufe kennenlernen können.

Für "Flottweil" ist das KiJu auf der Suche nach folgenden Materialien: weiße Leintücher, kleine Heuballen, schöne Hüte, leere Konservendosen, Fliesen (einfarbig/fröhliche Farben), Einmachgläser mit und ohne Deckel, kleine Schraubverschlussgläser, bunte Perlen, Kinderkostüme, Lavendel, kleine Baumstamm-Scheiben, Kaffeegeschirr, T-Shirts Größe L (einfarbig), Krawatten, Stielgläser, große Teller, Schallplatten, Eisen-Möbel, alte Stühle ohne Polster, Bilderrahmen, Tontöpfe (nicht lackiert), Papprollen (von Küchentüchern). "Wichtig ist: Es sollte alles gut erhalten und sauber sein, sonst können wir mit den Kindern nicht damit arbeiten", betont Judith Roth vom KiJu. Spenden sollten nicht einfach vor die Tür des Kapuziners gestellt werden, sondern unter Telefon 0741/49 42 96 angekündigt und abgesprochen werden.

Für die darauffolgenden Veranstaltungen im KiJu-Sommer läuft die Anmeldefrist ebenfalls noch bis 1. Juli. Ein kunterbuntes Programm steht in den Startlöchern. So sucht etwa der FC Suebia am 11. August unter den Acht- bis 13-Jährigen nach Nachwuchskickern. Das KiJu-Team möchte mit Acht- bis Zwölfjährigen am 21. August nach Göllsdorf an die Wanderhütte zum Grillen.