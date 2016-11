Rottweil Keller zieht sich aus dem Amt zurück

Rottweil-Neukirch. Walter Keller erledigte die Geschäfte in Neukirch nie mit vielen Worten. Er fiel auf durch seinen ruhigen Sachverstand, sein umsichtiges Wissen und seine harmonische Amtsführung, motiviert von Herzblut für die Gemeinden Neukirch und Vaihingerhof. Auch in der jüngsten Sitzung machte er um seinen Abschied kein großes Aufheben. Die beruflichen Anforderungen seien gewachsen, weshalb er sich dazu gezwungen sehe, zurückzutreten, sagte er.

Nur am Rande erwähnte Keller, was unter seiner Leitung in den vergangenen fast 13 Jahren in Neukirch bewegt werden konnte: das Bürgerhaus, die Ortsdurchfahrt Vaihingerhof, die Standortdiskussion um die JVA oder auch die Flüchtlingsunterkunft in Vaihingerhof. Sein Dank galt der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit und dem "sehr positiven Miteinander" unter seinen Ratskollegen. Dem Gremium werde er weiterhin als Mitglied zur Seite stehen.

Der Abschied kam für seine Ratskollegen nicht gänzlich überraschend. Schon bei der Wahl 2014 hatte Keller angekündigt, dass er die Amtsperiode aus beruflichen Gründen nicht zu Ende führen könne. Schwer fiel sein Ausscheiden den Räten dennoch, die seine konstruktive und sachliche Leitung und die Präsenz für das Amt lobten. Mit dem schnellen Internet für Neukirch habe er einen "tollen Abschluss" erzielt, sagten sie, und fügten lachend hinzu, er habe ja noch bis zum Ende des Jahres Zeit, eine gute Busverbindung für Neukirch zu erreichen.