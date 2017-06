Rottweil Keine Zigarettenkippen ins Freie schnippen

Ein Aspekt, auf den Frank Müller aufmerksam macht, sind Brandschutztüren. Er erinnert an einen Brand in der Zimmerner Straße vor einigen Jahren: Damals stand die Brandschutztür im Keller offen, der Rauch breitete sich im gesamten Haus aus, die Bewohner mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Sollte man einmal fluchtartig die Wohnung wegen eines Feuers verlassen müssen, sollte die Wohnungstüre zugezogen werden, damit sich der Rauch nicht ausbreiten kann.

Und das rät Müller für den Aufenthalt im Freien: keine Zigarettenkippen aus dem fahrenden Auto schnippen. Bei der jetzigen Trockenheit kann schnell ein Flächenbrand entstehen, wie vor wenigen Jahren bei Schramberg geschehen. Auch sollten Spaziergänger im Wald keine Zigaretten rauchen und kein offenes Feuer verwenden. Auf das Grillen im Wald oder in Waldnähe muss verzichtet werden, sagt der Landesfeuerwehrverband. Häufig werde unterschätzt, dass auch im Frühjahr bei frühsommerlichen Temperaturen trockener Bewuchs oder Grasflächen in der Nähe von Feuerstellen in Brand geraten können. Wird ein Flächen- oder Waldbrand entdeckt, ist unverzüglich die Feuerwehr über den Notruf 112 zu informieren. Man sollte den genauen Ort des Brandes angeben oder auf die Feuerwehr an einem gut beschreibbaren Ort in der Nähe warten, um sie von dort aus einzuweisen.