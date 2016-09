Rottweil Keine Uniform – doch dafür Jungs

Rottweil. Abschiednehmen tut weh. Das wissen die Schülerinnen des AMG bereits aus dem vergangenen Jahr, als sie an der Partnerschule im irischen Roscommon waren. Die Convent of Mercy Secondary School for Girls ist eine reine Mädchenschule mit Schuluniformpflicht. Für die Irinnen war es daher gewöhnungsbedürftig, nun in Rottweil gemeinsam mit Jungs die Schulbank zu drücken.

Das Programm, das die verantwortlichen Lehrer Ralf Hanselmann, Katrin Zimmermann und Lisa Kegel vorbereitet hatten, ließ keine Langeweile aufkommen: Von Rottweil über Stuttgart bis an den Bodensee führte es die Austauschschüler. Dass die Rottweiler Schüler ihre Gäste durch die Stadt führten, war ein toller Einstieg, und auch sonst konnte Rottweil punkten: Die irischen Gäste mit ihren Deutschlehrerinnen Angela Bourke und Monica Dowd waren nicht nur vom Wetter sowie der Herbstlandschaft begeistert, sondern zeigten auch großes Interesse am kulturellen Angebot.

Kurzweil war auch am Wochenende angesagt – dann in Regie der Gastfamilien. Im Europapark, dem Donautal, bei den Vogtsbauernhöfen, an den Wasserfällen in Triberg oder etwa auf der Burg Hohenzollern konnte die Sprache geübt und das Leben im Schwarzwald kennengelernt werden. Auf jeden Fall durften Spätzle, Maultaschen und Schwarzwälder Kirschtorte nicht fehlen.