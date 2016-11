Rottweil Keine Abkürzung für Bauwillige

Inwieweit diese Ziele eingehalten werden können, hängt laut Sauter mit davon ab, wie die Grunderwerbsverhandlungen laufen. Ein weiteres Problem stelle die Zufahrt ins Baugebiet dar. Bronnenkohl/Rauzen werde nach dem vorliegenden Rahmenplan in drei Bauabschnitte eingeteilt. Nach derzeitigen Überlegungen der Verwaltung solle der erste Bauabschnitt über den Bronnenkohlweg erfolgen. Die Haupteinfahrt ins Baugebiet müsse aber von der Landesstraße her, möglichst über einen Kreisverkehr erfolgen. Der Bronnenkohlweg sei als einziger Zugang ins gesamte Baugebiet nicht geeignet.

Bereits im bisher gültigen Flächennutzungsplan ist das Baugebiet Bronnenkohl/Rauzen zur Entwicklung des Teilorts Hausen vorgesehen, ebenso ist dort die Anbindung an die Landesstraße definiert.

Rascher dürften es für Bauwillige in der Rotensteiner Straße am Ortsausgang Richtung Oberroten­stein vorangehen. Dorf sind vier Bauplätze geplant. Für die notwendige Einbeziehungssatzung haben Ortschafts- und Gemeinderat bereits im Juni den Aufstellungs- und Offenlagebeschluss gefasst. Inzwischen sind laut Sauter Anregungen der Behörden eingearbeitet, so dass der Ortschaftsrat nun zustimmen konnte. Gibt auch der Gemeinderat in seiner Sitzung morgen Abend grünes Licht, besteht Rechtskraft. Mit der Bebauung könnte im Frühjahr begonnen werden.