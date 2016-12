Rottweil "Kein Berühren der Figüren" wortwörtlich demonstriert

Begonnen wird in der Regel an empfindlichen Oberflächen mit einem ionisierten Luftstrahl. Diese Luft ist elek­trisch leitfähig und verhindert so das Anziehen unerwünschter Staubpartikel. Der gelöste Staub wird zeitgleich mit einem Staubsauger aufgefangen. Zusätzlich werden bei einem robusten Untergrund noch Pinsel und Staubsauger verwendet, um den oberflächlichen Schmutz zu entfernen.

Festsitzender Schmutz kann mit Latexgranulat entfernt werden, mit dem die Flächen, vor allem die Gewölbedecken, abgestrahlt werden. Mit einem Trockendampfstrahler, der fast kein Wasser aufträgt, wurden verschmutzte Wände im unteren Bereich und Säulen gereinigt.

Einige dieser Reinigungsarten hat Fabian Schorer vorgeführt. Interessiert verfolgten die Fachleute die Reinigung des Chorbogens mit dem Laser. Restauratorin Anna Lisa Krautheimer aus Dietingen war mit der Laserpistole in der Hand auf einem Bildschirm zu sehen. Wenn gelasert wird, ist der Arbeitsbereich abgeschirmt. Der hochenergiereiche Laserstrahl ist für den Menschen viel zu gefährlich.

Es ist aber interessant zu sehen, wie der Laser den Schmutz wegdampft, der dann direkt abgesaugt wird. Diesen "Cleanlaser" der neuen Generation hat die Mün­sterbauhütte Rottweil extra für die aktuellen Renovierungsarbeiten angeschafft. Er kann Verschmutzungen von verschiedenen Materialien entfernen, ohne die Bauphysik zu beeinflussen. Sogar farbige und pigmentierte Oberflächen kann man damit vom Ruß und Staub der Jahrhunderte befreien.

Professor Roland Lenz vom Lehrstuhl für Konservierung und Restaurierung der Staatlichen Akademie der Künste Stuttgart moderierte diesen Arbeitseinsatz und erklärte, was auf dem Bildschirm gerade zu sehen war.