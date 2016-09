Rottweil Kaufland: Erst Abriss, dann Neubau

Klar ist: Die rund 100 Mitarbeiter des Kaufland-Marktes müssen während der Abbruch- und Bauphase Flexibilität beweisen: Sie werden, so Sprecherin Andrea Kübler, in umliegenden Filialen, wie in Zimmern, Spaichingen, Schramberg oder Bad Dürrheim, eingesetzt. Was die weitere Zusammenarbeit mit den derzeit im Einkaufscenter vertretenen Läden angeht, hält man sich in Neckarsulm dagegen noch bedeckt. Hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Mit "bestehenden und potenziellen Mietern" führe man Gespräche, heißt es.

Wir fragen bei einigen Mietern direkt nach: Bei der Bekleidungskette "C & A" ist die Marschrichtung klar: Man sei mit dem Standort sehr zufrieden und es gebe keine Pläne, diesen zu verlassen. Ganz im Gegenteil, erklärt eine Sprecherin aus der Zentrale in Düsseldorf: Für die Übergangszeit werde derzeit eine Interimslösung gesucht. Ähnliches erfahren wir von der Bekleidungskette "Charles Vögele": "Wir suchen mit Hochdruck nach einem Ersatzstandort, um unsere Kunden auch während der 18-monatigen Schließungszeit zu bedienen", heißt es aus der Zentrale im schweizerischen Pfäffikon. Auch im neuen Center werde man dann wieder vertreten sein.

Viele besorgte Kundenanfragen, wie es denn nach dem Abriss weitergeht, bekommt derzeit Iris Schneider von "Schneider’s Apotheke im Markt". Sie kann beruhigen: "Die Apotheke bleibt." Man werde für die Übergangszeit in der Nähe der Volksbank unterhalb des Markts in einen Container ziehen, den Kaufland bereitstellen wird. "Die Apotheken-Situation ist ja schon eine besondere", erklärt Iris Schneider, die froh ist, die Kunden auf der Saline auch weiter versorgen zu können. Bei der Metzgerei Scheurenbrand wartet man noch auf nähere Informationen aus der Kaufland-Zentrale, und auch bei Apollo-Optik kann man noch nicht genau sagen, wie es am Standort weitergeht.