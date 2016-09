Kreis Rottweil Kauder will zum achten Mal durchstarten

Kreis Rottweil - Wenn die CDU-Mitglieder der beiden Kreisverbände Rottweil und Tuttlingen am Freitag, 23. September, in der Festhalle in Wellendingen bei der Wahlkreismitgliederversammlung des Bundestagswahlkreises 285 Rottweil-Tuttlingen ihren Wahlkreiskandidaten für die Bundestagswahl 2017 nominieren, steht bereits fest: An Volker Kauder, der das Direktmandat seit seiner ersten Wahl im Jahr 1990 für die CDU stets mit deutlichem Vorsprung vor Mitbewerbern erobert und bisher insgesamt sieben Mal geholt hat, führt erneut kein Weg vorbei.