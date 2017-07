Rottweil Kastanie muss weichen

Rottweil. Verletzt wurde niemand – doch die Tribüne des Zimmertheaters Rottweil wurde in Mitleidenschaft gezogen, als am Bockshof der Ast einer alten Kastanie abgebrochen ist. Am Montag, 10. Juli, musste nun der 110 Jahre alte Baum weichen, Arbeiter rückten mit schwerem Gerät an. Grund für den Astbruch soll der Sturm gewesen sein, der am Wochenende in Rottweil wütete. Morsch sei er nicht gewesen, sagt Albert Schmidt, stellvertretender Abteilungsleiter des städtischen Betriebshofs. Ersten Einschätzungen nach seien auch die anderen Kastanien gesund.