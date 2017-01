Rottweil Kapellenturm einer der schönsten zwischen Paris und Prag

An der Rottweiler Kapellenkirche unterstützte die Deutsche Stiftung Denkmalpflege mit Hilfe der "Glücksspirale" die Behebung von Mauerwerks- und Natursteinschäden am Turm (wir haben berichtet). Im Buch schreibt die Kunsthistorikerin Sonja Lucas zu den Fotos von Berthold Hildebrand, dass die Kapellenkirche von ihren Kontra­sten lebe. "Außen stilreine Gotik (um 1330 bis nach 1473) – der 70 Meter hohe Kapellenturm gilt als einer der schönsten Türme zwischen Paris und Prag – und innen barock erneuert. Genauso verhält es sich im Detail. Die Könige am Marienportal verzaubern mit zarter, höfischer Eleganz, gotischem Hüftschwung und fließenden Stoffkaskaden, wohingegen ihre Pendants der kulissenartigen Brettkrippe in typisch barocker Körperfülle fast schon zu atmen scheinen."

Wenn man im Buch umblättert und das Tympanon des Ulmer Münsters mit demselben Thema sieht, versteht man die Aussagen des früheren Stadtarchivars und Historikers Winfried Hecht, dass sich der Rottweiler Stil hier durchaus mit anderen deutschen und französischen Kathedralen messen könne. So ist im "Jahr der Türme" auch das ein Beitrag dieser Rottweiler Kirche mit dem schönsten Turm der Stadt.

Das Buch: "Wege zur Weihnacht, Entdeckungen in Deutschlands Denkmalen", Monumente Publikationen, 29,90 Euro