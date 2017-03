Rottweil Kandidaten stellen sich in der Stadthalle vor

In seiner Sitzung am Mittwochabend hat der Rottweiler Gemeinderat nun beschlossen, dass es am Donnerstag, 27. April, ab 19 Uhr in der Stadthalle eine Vorstellungsrunde mit allen Bewerbern um das Amt geben wird. Auch das Prozedere hat das Gremium festgelegt.

Die Kandidaten werden sich an diesem Abend zunächst einzeln in einer bis zu 20-minütigen Rede vorstellen können. Sollten es bis zum 10. April noch mehr als drei Bewerber werden, reduziert sich diese Zeit auf 15 Minuten. Für die Reihenfolge in dieser Runde zählt ebenso der Eingang der Bewerbung wie für die auf dem Stimmzettel. Erster Redner wird also Broß sein.

Im Anschluss hat dann jeder Kandidat nochmals 15 Minuten Zeit, Fragen des Publikums zu beantworten.