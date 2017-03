Rottweil Kandidat startet in den Wahlkampf

Rottweil. Harald Becker aus Spaichingen will Oberbürgermeister in Rottweil werden (wir berichteten gestern) und tritt bei der Wahl am 7. Mai gegen Amtsinhaber Ralf Broß an. Allzu viel ist noch nicht über den neuen Kandidaten bekannt. Bisher ist der gelernte Koch vor allem in der Partei "Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz" (Tierschutzallianz) engagiert. Er kämpfe um Menschenrechte, seien es Rechte für Homosexuelle, Freiheitsrechte wie die Legalisierung von Cannabis oder mehr Bürgerbeteiligung. Gestern äußerte sich der 52-Jährige nun in einem weiteren Statement zum derzeit wohl brennendsten Thema in Rottweil, der Hängebrücke.