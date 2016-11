Rottweil Justizminister erkundet den Bezirk

Wolf und Dittrich werden gestern nach ihren Ortsterminen bei einer Pressekonferenz auch mit der Frage konfrontiert, ob es in den im ganzen Land verbreiteten teilweise ziemlich veralteten Haftanstalten menschenunwürdig zugehe. Welche Erkenntnisse es dazu insbesondere mit Blick auf Einrichtungen wie in Rottweil oder auch in Villingen-Schwenningen oder Hechingen gebe. Guido Wolf räumt ein, dass durch die Überbelegung im Land nicht immer die Unterbringung in Einzelzellen möglich ist. Andererseits gebe es aber auch Konstellationen wie Suizidgefährdung oder der Wunsch nach Gesellschaft, durch die es zum Zusammenschluss mehrerer Personen in einem Raum kommen könne. Dittrich und Wolf stellen auch klar: Eine neue Justizvollzugsanstalt wird für Häftlinge natürlich deutliche Verbesserungen bringen.

Man dürfe aber nicht verteufeln, schiebt der Minister nach. Auch in den kleinen, wenig modernen Haftanstalten gebe es teilweise ein bemerkenswertes Betreuungsprogramm. So entstünden sogar bemerkenswerte Geschenkartikel, empfiehlt er im Hinsehen auf Weihnachten doch auch mal einen Blick zu einer entsprechenden Verkaufsstelle zu wagen.