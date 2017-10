Rottweil Jury prämiert die schönsten Bilder

Es gibt insgesamt 246 Platten, die von jeweils bis zu vier Teilnehmern bemalt werden können. Die Platten sind etwa einen Quadratmeter groß. Eine Jury aus Vertretern der Stadt Rottweil und von Thyssen-Krupp bewertet dann die entstandenen Kunstwerke. Es sind mehrere Kategorien vorgesehen: Die Jury wird die lustigsten, buntesten, realistischsten und kreativsten Beiträge auswählen. Auch Beiträge, die auf besonders originelle Weise danebengegangen sind, haben also eine Chance auf einen Preis.

Die Gewinner erhalten kostenlose Eintrittskarten für den Testturm, bis zu 50 liegen als Preise bereit. Das Neue Radio Neckarburg moderiert den Wettbewerb, der um 13.30 Uhr startet und zwei Stunden dauert. Die Gewinner werden gegen 16 Uhr bekannt gegeben. Das Malequipment bringen die Teilnehmer selbst mit – frei in der Auswahl der Materialien. Die bemalten Platten können als Andenken mitgenommen werden. Die Turmtafel ist überdacht – die Aktion findet also bei jedem Wetter statt. Im Anschluss an die Malaktion gibt es gratis Kakao, Kaffee und Kuchen. Eine Platz-Reservierung in der Touristinformation ist notwendig, Telefon 0741/ 49 42 80. Reservierung ist auch noch am Turmfest-Wochenende möglich.