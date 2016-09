Rottweil Junglehrer meiden die ländlichen Regionen

Zu Beginn des Schuljahres ist die Lehrerversorgung ein großes Thema. 6600 Neueinstellungen hat das Land angekündigt, 1360 entfallen auf den Regierungsbezirk Freiburg. Allerdings sind noch nicht alle Stellen besetzt. Etwa 100 Pädagogen – vor allem im Grundschulbereich – fehlen. Auch Sonderpädagogen sind Mangelware.

"Die am ländlichsten ausgeprägten Kreise haben am meisten zu kämpfen", erklärt Markus Adler. Betroffen seien vor allem die Landkreise Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Waldshut. Im Kreis Rottweil sind laut Adler derzeit noch zehn Beamtenstellen für Grund-/Werkrealschulen online ausgeschrieben. Die Unterrichtsversorgung sei aber "im Wesentlichen gewährleistet". Zumal offene Beamtenstellen nicht automatisch bedeuten würden, dass keine Lehrer da sind. Stellen ließen sich auch anders besetzen.

Allerdings erwartet das RP örtliche Engpässe, und im ganzen Bezirk Schwierigkeiten "hinsichtlich der Gewinnung von Vertretungslehrkräften, um krankheits- und schwangerschaftsbedingte Ausfälle von Lehrkräften aufzufangen". RP und staatliche Schulämter wollen darum versuchen, die Deputate vorhandener Lehrkräfte zu erhöhen, Lehrer an andere Schulen abzuordnen oder Pensionäre befristet einzustellen. Eine andere Möglichkeit sei eine frühere Rückkehr von Lehrern aus der Elternzeit.

Eine wichtige Rolle spielen für das RP die Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge. Im Regierungsbezirk werden demnach 6925 geflüchtete Kinder und Jugendliche in rund 411 Vorbereitungsklassen (Vorjahr: 193) unterrichtet . "Den größten Anteil bewältigt die Grundschule."

In den beruflichen Schulen lernen jugendliche und erwachsene Flüchtlinge, die in allgemeinbildenden nicht versorgt werden können. Dies in sogenannten VABO-Klassen (Vorbereitung Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse).

Im Landkreis Rottweil gibt es laut RP 191 Schüler in zwölf VABO-Klassen. Dazu kommen 20 Vorbereitungsklassen mit 404 Schülern. Von diesen Vorbereitungsklassen sind im Kreis sieben mit 147 Kindern in Grundschulen angesiedelt und fünf in Gemeinschaftsschulen (77 Schüler). Auf Werkrealschulen entfallen 162 Schüler in sieben Vorbereitungsklassen, dazu kommt eine Realschulklasse mit 18 Flüchtlingen. An den Gymnasien im Landkreis Rottweil gibt es keine Vorbereitungsklasse. Ganz anders in Freiburg: Die Stadt ist mit fünf gymnasialen Vorbereitungsklassen (112 Schüler) Spitzenreiter im Regierungsbezirk.