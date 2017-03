Rottweil Junge und Ältere besonders im Fokus

Bei den getöteten Pkw-Insassen erhöhte sich die Zahl im Jahresvergleich leicht von 32 auf 33. Von diesen waren vier Personen nicht angegurtet. Die Beamtinnen und Beamten werden im Rahmen ihrer Verkehrsüberwachungsmaßnahmen verstärkt auf die Gurtanlegepflicht achten, heißt es beim Polizeipräsidium. 2017 sind, wie im Vorjahr, auch wieder zwei landesweite Gurtkontrollwochen vorgesehen.

Die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fahrrädern und Pedelecs stiegen von 336 Verkehrsunfällen 2015 auf 369 im Jahr 2016 an. Der langjährige Schnitt liegt bei 380 Verkehrsunfällen. Drei Rad- und ein Pedelecfahrer wurden bei den Unfällen getötet.

Die Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Fußgängern sind von 207 im Jahr 2015 auf 236 im Jahr 2016 gestiegen, dabei wurden sechs (2015: drei) Fußgänger getötet.

Bei der Unfallentwicklung durch junge Fahrer (18 bis 24 Jahre) habe man in den vergangenen Jahren einen stetigen Rückgang zu verzeichnen gehabt. Dieser Trend setzte sich im Jahr 2016 leider nicht fort. Es kam zu einem leichten Anstieg von 1059 auf 1064. Was aber noch viel gravierender ist. Im vergangenen Jahr starben 14 Menschen bei Unfällen, die von jungen Fahrern verursacht wurden. "Wir werden deshalb in unseren Bemühungen zu Erhöhung der Verkehrssicherheit nicht nachlassen und weiterhin durch konsequente Überwachung und Aufklärungsmaßnahmen, insbesondere in den weiterführenden Schulen, polizeiliche Präsenz zeigen, wird beim Polizeipräsidium betont.

Die Zahl der Unfälle, an denen Senioren beteiligt waren, nahm in den letzten zehn Jahren kontinuierlich zu, von 1342 (2007) auf 1644 (2016). Von diesen 1644 Verkehrsunfällen wurden 1036 (63 Prozent) durch die Senioren selbst verursacht. Im Jahr 2016 wurden 19 Personen bei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Senioren getötet (2015; 23). Gerade ältere Menschen seien deshalb in Präventionsveranstaltungen eine wichtige Zielgruppe, wird bei der Polizei betont.

Verkehrsunfälle, bei denen Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand stiegen im Jahresvergleich 2015/2016 um 28 Fälle, nachdem in den Jahren zuvor eine stetige Abnahme zu verzeichnen gewesen war.