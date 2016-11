Rottweil Junge Stimmen begeistern

Rottweil-Neufra. Die letzte Aufführung des A-Cappella-Events "Vocal Magic 2.0", das mit den klassischen Vorstellungen von Chormusik gründlich aufräumt, gibt es in Neufra am Samstag. Das junge Ensemble sorgte bereits beim Frühjahreskonzert des Musikvereins für Überraschung und Begeisterung. Auch im Jugendstilsaal des Vinzenz-von-Paul-Hospitales und in der voll besetzten Klosterkirche in Oberndorf löste "Wireless!" Begeisterungsstürme aus.

2013 fanden sich junge Gesangbegabungen aus der Region unter der Leitung von Uli Groß in Tuttlingen als Jugendformation der Chorgemeinschaft Tuttlingen zusammen, um sich der Königsdisziplin der Vokalmusik, dem A-Cappella-Gesang, zu widmen. Frech und fröhlich singen sich die 25 SängerInnen im Durchschnittsalter von rund 20 Jahren vor vollen Sälen in die Herzen der Zuhörer. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für eine üppige Pausenbewirtung sorgt der Musikverein Neufra. Karten zum Konzert (VVK: 11,-/ 8,- €, AK 13,-/ 10,- €) gibt es in der Tourist-Information Rottweil (0741 494280), der Ticketbox Tuttlingen (07461 910996), online und an allen üblichen Vorverkausstellen der Region. Kids bis 12 Jahre haben freien Eintritt ohne Sitzplatzanspruch.

Weitere Informationen: unter Facebook "Wireless – Vocal Magic".