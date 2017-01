Rottweil Junge Mathe-Asse erfolgreich

Rottweil. Am Freitag, 7. Oktober, fand an den Universitäten des Landes eine Mathematikprüfung der besonderen Art statt. Schüler der sogenannten Mathematik-Vertiefungskurse der gymnasialen Kursstufe stellten sich der Klausur über Inhalte, die über die normale Schulmathematik hinausgehen. Im Rahmen dieser Prüfung, an der rund 1200 Schüler teilnahmen, waren Aufgaben mit universitärem Eingangsniveau zu bearbeiten.

Vom Kurs des DHGs, der in Kooperation mit dem AMG stattfindet, nahmen sechs Schüler an Klausuren an den Unis Stuttgart und Konstanz teil. Alle bestanden dabei das Zertifikat mit sehr guten Ergebnissen, drei davon sogar mit dem Prädikat "Exzellent". So konnten Schulleiter Stefan Maier und Kurslehrer Markus Kammerer den sechs erfolgreichen Schülern, Jan Hirschmann (DHG), Celina Huber (DHG), Patricia Resch (DHG), Niklas Rieger (DHG), Manuela Schatz (AMG) und Simon Sinnerbrink (DHG), vor versammeltem Kollegium zu ihrer außergewöhnlichen Leistung gratulieren und die Zertifikate über die bestandene Prüfung aushändigen.

Die Vertiefungskurse, seit einigen Jahren als Wahlfach in den Schulen angeboten, richten sich an mathematisch besonders interessierte und begabte Schüler und dienen als vertiefte Vorbereitung für ein Studium der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).