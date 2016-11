Rottweil Jugendwehr ist nicht wegzudenken

Rottweil-Zepfenhan. Abteilungskommandant Josef Ulmschneider eröffnete den feierlichen Festakt. In seiner Rede betonte er, wie wichtig die Jugendarbeit in Zepfenhan ist. Mit der engagierten Arbeit der verantwortlichen Personen an erster Stelle sei über die 25 Jahre die zu Beginn junge und zarte Pflanze Jugendfeuerwehr zu einem starken Baum herangewachsen.

Jugendwart Hermann Ulmschneider ließ in seinem Bericht die vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Ulmschneider ist seit der ersten Stunde Leiter der Jugendabteilung. Begonnen habe man im April 1991 mit sieben jungen Männern. Diesen wurden in zweiwöchigen Dienstabenden die feuerwehrtechnischen Kenntnisse vermittelt. Zum Teil waren bis zu 21 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr. Auch zahlreiche Freizeitveranstaltungen, wie Zeltlager, Bildersuchfahrten, Indiaca- und Fußballturniere sowie Seifenkistenrennen wurden besucht. Oft schnitten die Zepfenhaner Jugendfeuerwehrleute mit Bravour ab.

Unter das Zitat von Hanspeter Rings "Wer auf der Strecke bleibt, kommt dem Ziel oft näher" stellte Hermann Ulmschneider dieses Jubiläum. Dass er mit seinen Mitstreitern nie auf der Strecke stehen geblieben ist, sondern immer in die Zukunft geblickt hat, ist daran zu erkennen, dass 2014 die erste Kinderfeuerwehr im Landkreis Rottweil in Zepfenhan – mit heute zehn Kindern – gegründet wurde. Das Ziel einer funktionierenden Einsatzabteilung in den einzelnen Ortschaften war immer erste Priorität, die mit der Begeisterung junger Menschen für die Feuerwehr beginnt.