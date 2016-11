Rottweil Jugendsonntag als klares Bekenntnis

Rottweil. Begonnen hat die Tradition mit einem klaren Bekenntnis in dunkler Zeit: Zur Zeit des Nationalsozialismus wurde der letzte Sonntag vor dem Advent als Christkönigssonntag ausgerufen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus als dem einzigen König sollte einen Kontrapunkt zum Führerkult des Nationalsozialismus darstellen. In neuerer Zeit begehen Jugendliche der ganzen Diözese an diesem Sonntag einen Tag der Jugend. Für unsere Region geschah dies mit einem großen Jugendgottesdienst in Auferstehung Christi in Rottweil.