Rottweil Jugendliche sollen etwas mitnehmen

Genau darauf sind die Veranstaltungen des AK ausgerichtet. "Man ist gezwungen, ein gutes Programm zu machen", erklärt Schellhorn, sonst komme niemand. Das ist für die Unternehmerin nicht negativ, sondern eine positive Herausforderung.

So finden am 19. und 27. Oktober zwei Veranstaltungen im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Rottweil statt. Thema: "Wie trete ich auf? Wie wirke ich auf andere? Ich hab’s in der Hand!" Schon hier zeigt sich: Es gibt beim Start in die Arbeitswelt viele Aspekte zu beachten. Und Schellhorn sagt: "Die Jugendlichen sollen etwas mitnehmen, das tiefer geht." So sei das etwa gewesen, als der frühere Weltmeister im Kunstradfahren, Harry Bodmer, bei einer Veranstaltung vor Jugendlichen gesprochen habe.

Um "Selbstentwicklung durch Bewegung" geht es am 9. November in der Stadthalle Rottweil. Martin Busch zeigt den Jugendlichen dabei, dass Bewegung die Fähigkeit zu lernen fördert.

Die Zielgruppe sind die Schüler der Bildungseinrichtungen, die im AK mitmischen, und die Auszubildenden der beteiligten Firmen. Wer auf den Geschmack kommt, der kann sich bei Christine Schellhorn dennoch melden: Der Arbeitskreis ist offen für weitere Mitglieder.

Zudem spricht er die Eltern an. Sie sind zu einer Veranstaltung am 21. November in die Villingendorfer Schule eingeladen. Der Abend dort soll einen Überblick über Handwerksberufe bieten. Denn die Eltern sind oft entscheidend für die Berufswahl, weiß Schellhorn. Von dem Netzwerk profitieren allerdings nicht nur Eltern und Schüler. Auch für die Mitglieder gibt es Treffen: Bei jedem entstehen neue Kontakte. Das nächste Mal sind sie am 11. Oktober bei einer Feierabend-Tour zusammen unterwegs: Auch Geselligkeit gehört zum Netzwerken.

Weitere Informationen: Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Region Rottweil, Christine Schellhorn, Telefon 0741/4 40 77 89, und www.ak-schule-wirtschaft-region-rw.de