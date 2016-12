Rottweil Jugendliche sammeln Plastikdeckel für Impfungen

Im ganzen Dekanat und darüber hinaus engagierten sich mehrere Hundert Kinder, Jugendliche und Erwachsene, indem sie privat, aber auch in Gruppen zu Hause oder in Getränke- und Supermärkten fleißig Deckel abschraubten. Als Gruppen waren die Ministranten Aichhalden, Seedorf, Beffendorf, Mariazell, Oberndorf, Hardt, Dietingen, Villingendorf, Epfendorf, Bösingen und Zepfenhan, die Geflüchteten der Stiftung St. Franziskus, die KjG Deißlingen, KJ Schwenningen, die Fachhochschule Konstanz, die Kirchengemeinde Sulz-Vöhringen und die Grundschulen in Villingendorf, Leinstetten und die Römerschule in Rottweil mit dabei.

Einige der Gruppen waren auch beim Jugendgottesdienst zum Abschluss der Sozialaktion in Epfendorf anwesend und konnten den riesigen Berg an Deckeln, der zusammengekommen war, mit eigenen Augen bestaunen. Als Anerkennung für ihren Einsatz bekamen alle anwesenden Gruppen ein kleines Spiel überreicht.

Rund 670 Kilogramm kommen bei der Aktion zusammen

Insgesamt wurde eine stattliche Menge von über 670 Kilogramm, was in etwa 335. 000 Plastikdeckeln entspricht, gesammelt und beim Recyclinghof Villingen-Schwenningen abgegeben.

Das ist deshalb so beeindruckend, berichtet Katharina Jauch, Mitglied der Dekanatsleitung, weil schon mit 500 Deckeln, was circa einem Kilogramm entspricht, eine Impfung gegen Polio finanziert werden kann. Die Bill-Gates-Stiftung erhöht die Spenden um 200 Prozent. Das bedeutet, es können durch diese Aktion weltweit über 2000 Kinder vor der Kinderlähmung geschützt werden.

Die BDKJ-Dekanatsleitung und das katholische Jugendreferat Rottweil bedanken sich daher bei allen, die mithalfen, dass die Aktion ein Erfolg wurde.

Deckel für den guten Zweck können auch weiterhin gesammelt werden: Das katholische Jugendreferat in Rottweil sowie Margrit Marte in Seedorf nehmen sie entgegen. Zudem beteiligen sich viele Kirchengemeinden an der Aktion und nehmen die gesammelten Deckel auf dem Pfarrbüro in Empfang.

Informationen über die Aktion "500 Plastikdeckel – für ein Leben ohne Kinderlähmung" und Abgabestellen in der Nähe gibt es auf der Internetseite des Vereins Deckel drauf: www. deckel-gegen-polio.de. Auskünfte erteilt außerdem das katholische Jugendreferat Rottweil. Dieses ist im Internet unter www.jugendreferat.net zu finden.