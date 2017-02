Rottweil "Jugend forscht": Zukunftsfähige Projekte vorgestellt

Sie präsentierten ihre Ergebnisse am Freitagvormittag beim Jugend forscht-Regionalwettbewerb Donau-Hegau, für den die Firma Karl Storz zusammen mit der Stadt Tuttlingen bereits zum vierten Mal die Patenschaft übernommen hat.

"Durch Jugend forscht können Kinder und Jugendliche ein Stück ihrer eigenen – vielleicht auch unserer gemeinsamen – Zukunft gestalten und sich somit spannende Perspektiven für den persönlichen und beruflichen Lebensweg eröffnen", konstatierte Geschäftsführerin Sybill Storz in ihrem Grußwort. Alten und kranken Menschen den Alltag mit einer "fahrenden Mülltonne" zu erleichtern, war das Projekt von drei Schülern des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Rottweil. Luca Irion, Jonas Laudert und Linus Bauer haben einen Roboter entwickelt, der die Mülltonne selbstständig zu den Abfuhrterminen an die Straße bringt – und nach der Leerung an den Startpunkt zurückbringt.

Mereth Kleikampf und Sarah Ruf haben systematische Feldforschungen und Laborversuche zur umweltfreundlichen Ausrottung des Riesen-Bärenklau betrieben. Den beiden Rottweiler Schülerinnen ist es gelungen, mit Mulchfolien, -vlies und Teichfolie das Wachstum der für Menschen und Tiere hochgiftigen Pflanze zu stoppen, sowie die Neukeimung zu verhindern.