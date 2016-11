Rottweil Jubilar hilft zurück ins Leben draußen

Kreis Rottweil. "What a Wonderful World" spielte Gitarrist Michal Stanikowski zum Auftakt der Feier im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Rottweil. Ein Ort, an dem sich schon viele Verhandlungen abgespielt haben, die so manchen an der wunderbaren Welt zweifeln lassen. Und dennoch: Mit seinem Spiel brachte Stanikowski musikalische Leichtigkeit in die Jubiläumsfeier eines Vereins, der es naturgemäß mit den dunklen Seiten des Lebens zu tun hat. So ähnlich formulierte das auch Albrecht Foth, Vorsitzender und Leitender Oberstaatsanwalt a. D.

In den vergangenen zehn Jahren habe sich der Verein mehr verändert als in den 50 davor, erklärte Foth. Der Verein unterstützte zu Beginn die Bewährungshelfer und ihre Schützlinge lediglich finanziell. Achim Brauneisen, Vorsitzender des Verbandes Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg sowie Generalstaatsanwalt, sprach in seinem Grußwort wenig später von einem "Geldbußensammelverein". Dieses Geld wurde an entlassene Straftäter weitergegeben "zur Überbrückung der größten Not".

Bis zum Jahr 2007, als das Land die Bewährungshilfe an einen privaten Träger, "Neustart", übergab. Damit veränderten sich für die Bewährungshilfevereine vieles. So beschäftigt der Rottweiler Ableger inzwischen drei hauptamtliche Sozialpädagoginnen, davor geschah alles ehrenamtlich. Und er hat neue Aufgaben erhalten. Foth berichtete vom Projekt "Schwitzen statt sitzen", bei dem straffällig Gewordene gemeinnützige Arbeit leisten – entweder als Bewährungsauflage oder weil sie die auferlegten Geldbußen nicht bezahlen können. "Als Nebenprodukt ergibt sich häufig noch die Schuldnerberatung."