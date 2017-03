Rottweil Jubiläum wirft seine Schatten voraus

Rottweil. Zunächst sprach er seinen Dank aus für die großzügige Überlassung der Räume durch das Vinzenz-von-Paul-Hospital an diesem Abend. Sein Dank galt auch den Sponsoren der Konzerte aus den Reihen des Vereins und der Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Rottweil. In seinem Bericht über die Arbeit des Vereins im vergangenen Jahr standen vor allem die Mitglieder im Vordergrund, denn sie leisteten vielfältige Unterstützung, seien es die telefonischen Kontakte zum Intendanten des Festivals, Ingo Goritzki, die Versorgung der Musiker während der Musikwochen oder die Vorbereitungen an den einzelnen Konzerttagen.

Strasser erwähnte auch, dass in diesem Jahr zwei Vereinsmitglieder für ihren ehrenamtlichen Einsatz mit der Bürgermedaille der Stadt Rottweil ausgezeichnet worden waren: Jutta Schwab und Albrecht Foth.

Im Jahr 2016 habe es neun Konzerte gegeben und eine ordentliche Auslastung der Besucherzahlen – eine 100-prozentige bei der Schubertiade, der Besuch in der Predigerkirche fiel dagegen etwas ab. Die Konkurrenz anderer Festivals sei durchaus zu spüren, allerdings zeige sich eine bundesweite Trendwende für Klassikkonzerte mit einem zehnprozentigen Zuwachs pro Jahr.