Rottweil Jetzt wird sogar die 200-Millionen-Grenze übersprungen

Kreis Rottweil. War doch klar: Schamröte hatten Landrat Wolf-Rüdiger Michel und Kämmerer Gerald Kramer zwar nicht zu Markte getragen, als sie vor einigen Wochen bei Einbringung des Haushalts 2017 keck mit einer Kreisumlage von 30 Punkten ins Feld zogen, angesichts deutlich höherer Finanzzuweisungen des Landes und in Aussicht stehender Zuschussmillionen von Bund und Land (8,4 Millionen Euro) für den Breitbandausbau im Landkreis bot sich von vornherein ordentlich Verhandlungsmasse an. So wird die Kreisumlage 2017 nun bei 28,5 Prozentpunkten liegen (Michel: 30 wäre ein Traum gewesen), was ein Mehr von etwa 2,9 Millionen zur Umverteilung an Städte und Gemeinden bedeutet.