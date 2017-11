Rottweil Jetzt wird am Urteil für "Fensterbohrer" gefeilt

Dass dem so häufig vor allem wegen Einbruchsdelikten rückfälligen Mann noch zu helfen ist hinsichtlich der Eingliederung in ein normales Leben schien sich nach den Darlegungen im bisherigen Prozessverlauf zu der ungeheuren "Fensterbohrer"-Aktivität vor der Ersten Großen Strafkammer am Landgericht Rottweil als frommer Wunsch zu erweisen. Bis gestern ein psychiatrischer Sachverständiger ein Gutachten präsentierte, in dem dem Patienten zwar eine nachhaltige, in Jahrzehnten des wilden Lebens mit Einbrüchen und illegalem Glücksspiel manifestierte Persönlichkeitsstörung bescheinigt wird, ihm aber, wenn er endlich einmal fürsorglich an die Hand genommen werde, aus seinem Leben noch etwas anständiges machen könne. Mit diesem Credo im Ohr gingen Kammer und Staatsanwalt am Freitagabend in den Feierabend.

Kann mithin ein Urteil "gebastelt" werden, das dem Mitfünfziger absehbar diesbezügliche Chancen eröffnet, indem er zum Beispiel seine Haft alsbald als Freigänger (für einen Job) gestalten und dann in überschaubarem zeitlichen Rahmen zurück in Kroatien in seiner dortigen Familie glücklich werden kann.

Wie das, was aus psychologischer Sicht empfehlenswert erscheint, mit dem strafechtlichen Raster einigermaßen in Einklang gebracht werden könnte, darüber müssen sich jetzt die Staatsanwaltschaft und die Strafkammer mit ihrem Vorsitzenden Karlheinz Münzer Gedanken machen.