Rottweil Jetzt sind in Rottweil die Jugendlichen gefragt

Die neue Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sieht vor, Kinder und Jugendliche an Planungsprozessen zu beteiligen, die ihre Interessen berühren. Dies will die Stadt Rottweil mit einem Kinder- und Jugendhearing umsetzen. Dazu hat das KiJu mit allen Rottweiler Schulen Kontakt aufgenommen und mit diesen vereinbart, dass pro Schule ab der sechsten Klasse je zwei Schüler-Vertreter entsandt werden.

Beim Kinder- und Jugendhearing werden rund 180 Schüler der Klassenstufen 6 bis 12 die Themen und Anliegen einbringen, die sie besonders beschäftigen. "Es ist uns wichtig, die Teilnehmenden für kommunalpolitische Themen zu interessieren. Dafür bietet das Kinder- und Jugendhearing einen offenen Rahmen, der von einem Moderator mitgestaltet wird. Udo Wenzl ist ein sehr erfahrener Moderator und hat dieses Beteiligungsformat auch schon in anderen Städten erfolgreich umgesetzt", erklärt Herbert Stemmler, der Leiter des Kinder- und Jugendreferats. Es ist auch vorgesehen, dass Oberbürgermeister Ralf Broß und Bürgermeister Christian Ruf zeitweise anwesend sein werden. Zum Abschluss der Veranstaltung gegen 12 Uhr sind weitere Interessierte eingeladen wie Gemeinderäte, Fachbereichsleiter, städtische Mitarbeiter oder auch Lehrer, um aus erster Hand von den Delegierten die Ergebnisse des Hearings präsentiert zu bekommen. In der darauffolgenden Woche werden die Kinder und Jugendlichen in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 25. Oktober, die Resultate ein weiteres Mal vorstellen. Danach wird in thematischen Arbeitsgruppen weiter gearbeitet, die vom Kinder- und Jugendreferat regelmäßig begleitet werden.

Weitere Informationen: Telefon 0741/49 43 54 www.kijuversum.de