Rottweil "Jetzt kommt unser Nachwuchs!"

Rottweil-Hausen. Wer dem Klang folgt, findet die Hausener Mundharmoniker schnell: Das "Heilig, heilig" von Franz Schubert erklingt im Erdgeschoss der Ortschaftsverwaltung. Alle zwei Wochen montags treffen sich dort die Mundharmoniker. Eine besondere Truppe: Wenige der Mitglieder lernten schon als Kinder das Instrument. "Wir anderen haben alle im hohen Alter angefangen", erzählt Marianne Willi.

Das war vor neun Jahren. Damals rief Musiklehrerin Sarah Staiger die Gruppe ins Leben. Als das Thema bei einer Veranstaltung in der Hausener Halle aufkam, meldeten sich zwölf Freiwillige. "Da hatten wir alle schon ein Viertele", erinnert sich eine der Harmonikaspielerinnen lachend, "und haben gesagt: ›Wir machen mit!‹"

So ging es los. Heute besteht die Gruppe aus neun Mitgliedern, der Altersdurchschnitt liegt bei über 70 Jahren. Die jüngsten Musiker sind Ende 60, der älteste ist 79. Was aus einer Laune heraus begann, kann sich hören lassen: Manche Stücke spielen die Musiker sogar zweistimmig. Jeder soll bei jedem Lied mitspielen können. Also muss geübt werden. "Wenn man daheim spielt, dann denkt man, man kann es", sagt Marianne Willi. In der Probe klingt nicht immer alles harmonisch, doch das nehmen die Mundharmoniker mit Humor. Zumal sie das Musizieren fit hält. "Die Musik regt ja sehr unseren Geist an", erklärt Peter Hafner. Er muss es wissen, schließlich bläst er als dienstältester Musiker in der Stadtkapelle das Waldhorn.