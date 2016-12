Rottweil "Jetzt gilt’s!": Nell-Breuning-Schule hat einen neuen Leiter

"Jetzt gilt’s!": Mit diesen Worten trat der frisch ernannte Schulleiter sein neues Amt an. Trotz turbulenter Monate mit Baumaßnahmen, Fremdevaluation und Schulleiterwechsel befinde sich das Schiff NBS weiterhin auf Kurs, so Lütjohann. Es sei ihm eine besondere Freude, die Leitung der Schule zu übernehmen. Alle Beziehungen, die die Schule intern, zur benachbarten Erich-Hauser-Gewerbeschule (EHG) sowie zu Regierungspräsidium und Landratsamt unterhalte, seinen tragfähig und belastbar. Ingo Lütjohann verbindet mit Rottweil und den beruflichen Schulen sehr viel. Er ist in Rottweil geboren und aufgewachsen und hat 1990 sein Abitur am Technischen Gymnasium der EHG absolviert. Anschließend studierte er während seines zwölfjährigen Diensts bei der Bundeswehr Elektrotechnik. 2002 entschloss er sich, als Seiteneinsteiger in den Schuldienst zu wechseln.

Auf das Referendariat folgte die Lehrtätigkeit in den Fächern Nachrichten- und Informationstechnik an der EHG. Durch eine Zusatzqualifikation erhielt er im Jahr 2010 zudem die Lehrbefähigung im Fach Mathematik. Im Februar 2012 fand dann der Wechsel an die benachbarte NBS statt, wo er das Amt des stellvertretenden Schulleiters antrat.

Bei Lütjohanns Amtseinsetzung bedankte sich Studiendirektor Gerd Weinmann, Abteilungsleiter an der NBS, für die schnelle Besetzung der unerwartet frei gewordenen Schulleiterstelle. Die Amtseinführung erfolgte durch Abteilungsdirektor Thomas Hecht vom Regierungspräsidium Freiburg. Er lobte die bisherige Arbeit Lütjohanns und betonte, dass er sich auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit freue.