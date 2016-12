Rottweil Jetzt doch: Besserer Brandschutz für die Wehr

Dass letztere eigentlich in allen neuen Feuerwehrgerätehäusern Standard ist, nur im Landkreis Rottweil nicht, sorgte abermals für Verwunderung. "Mir ist nicht klar, warum unser Kreisbrandmeister sich scheinbar als einziger in Deutschland gegen eine Brandmeldeanlage ausspricht", ärgerte sich Hubert Ernst von der CDU. Seine Fraktion hatte den Antrag gestellt, die BMA noch ins Programm zu nehmen – was die Feuerwehr schon bei Beginn der Planung wollte.

Im Bauausschuss war der Antrag der CDU abgelehnt und stattdessen der Einbau einer Rauchmeldeanlage beschlossen worden. Man habe danach aber gemerkt, dass das gar nicht das ist, was man wollte, erklärte Oberbürgermeister Ralf Broß gestern. Einfache Rauchmelder, mit denen der Brand gar nicht lokalisiert werden kann, und die man im Alarmfall in sechs Metern Höhe von Hand entsichern muss – das soll nun doch nicht alles sein. "Da haben wir wohl aneinander vorbei geredet", so Broß.

Diese Gefahr bestand gestern erneut: Denn dass die Verwaltung den aktuellen Vorschlag ohne schriftliche Unterlagen vorstellte, machte die Diskussion auch diesmal nicht besser. Begriffe purzelten durcheinander und Oberbürgermeister Ralf Broß sprach mehrfach von einer "Gefahrenabwehranlage", die die Feuerwehr nun bekommen soll. Gemeint ist aber eine Gefahrenmeldeanlage nach DIN EN 54.