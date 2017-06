Rottweil "Jede Woche neue Herausforderungen"

Der 31-Jährige beschreibt den Reiz des Schaustellerlebens: "Jede Woche neue Städte, neue Leute, neue Herausforderungen" – das bedeute Freiheit, ihr Leben sei turbulent. "Man muss mit dem Herz dabei sein, sonst macht man das nicht", fügt seine Schwiegermutter hinzu.

Zur Ruhe kommen die Schausteller selten. An den wenigen freien Wochenenden werden die Geräte gewartet und geputzt. Während der Touren geht ein Arbeitstag gerne Mal von morgens um acht bis nachts um halb zwei. "Immer steht irgendwas an", berichtet Metz. Gedanken darüber, wie dieses Leben funktioniert, wenn er älter ist, macht sich Metz natürlich schon: "Man sagt sich, wenn ich älter werde, bleibe ich daheim." Das klappe jedoch in der Regel nicht – getreu dem Motto: Einmal Schausteller, ein Leben lang Schausteller. "Meine Schwiegermutter ist 87 geworden und war bis 85 mit dabei", erzählt auch Ruoff.

Die lauten Fahrgeschäfte, die Musik, das Lachen der Menschen – das macht für die beiden das Kirmes-"Feeling" aus. "Es unterscheidet uns vom Freizeitpark", betont Metz.

Viele Besucher genießen diesen lärmenden Betrieb. Aber genau in diesem Zusammenhang bekämen die Schausteller immer öfter Probleme. Anwohner, die sich vom Lärm belästigt fühlen, seien keine Seltenheit. Dazu komme, dass die Rahmenbedingungen schwieriger würden. Die Städte forderten immer mehr Miete, während das Geschäft nicht mehr überall frühere Erträge einspielt.

Auch in Rottweil sei es schwierig, den Betrieb zu beleben. "Das Feuerwerk ist das einzige, das die Leute wirklich ›rauszieht‹", meinen die Schausteller. Sie hoffen, dass es hier mal so wird wie auf dem Hechinger Kinderfest, wo der Rummelplatz Teil der Gesamtveranstaltung ist. Nicht nur wegen dem Geldverdienen, obwohl das schon auch eine Rolle spielt. Aber Spaß macht die Arbeit auf dem Rummelplatz eben nur dann, wenn viele Leute dort sind und mit den Fahrgeschäften fahren.