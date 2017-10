Rottweil Jazz der Extraklasse im Refektorium

Im Rahmen dieses besonderen Projekts treffen zwei Jazz-Generationen aufeinander. Bernd Konrad arbeitet mit den drei Jungmusikern Magnus und Ferenc Mehl und Fedor Ruskuc zusammen. Dadurch entsteht der Ankündigung zufolge ein spannendes und höchst innovatives Jazzprojekt. Im legendären MPS-Studio in Villingen entstanden Stücke und Aufnahmen, in denen sich die vier Musiker in fragilen Improvisationen und explosionsartigen Tonkaskaden auf höchstem Niveau generationsübergreifend begegnen.

Der Saxofonist und Bassklarinettist Bernd Konrad gehört zweifellos zur absoluten Elite der europäischen Jazz-Szene. Neben seinen umfassenden Konzerttätigkeiten im In- und Ausland verfasste er unter anderem Auftragswerke für die New Yorker Philharmoniker, leitete als Professor die Jazzabteilung der Musikhochschule Stuttgart und betreute bis zum Jahr 2013 die besten jungen Jazzmusiker Baden-Württembergs als Leiter des Landesjazzorchesters.

Die Brüder Magnus und Ferenc Mehl begannen ihre Karrieren beide in den Landesjugendjazzorchestern Baden-Württembergs, Bayerns, Sachsens und Nordrhein-Westfalens. Sie durchliefen außerdem beide vor mehr als zehn Jahren die Jazztalentschmiede von Bernd Konrad beim baden-württembergischen Landesjazzorchesters. Beide waren Mitglieder des Deutschen Bundesjazzorchesters.