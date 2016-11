Rottweil Janina Ruh zeigt Doppelbegabung auf der Mainau

Das Konzert von Janina Ruh auf der Insel Mainau ist eine Reise durch die französischen Klanglandschaften ihrer Debüt-CD, die einen Tag später erscheint. Die Musikerin wird dabei mit ihrer Doppelbegabung zu hören sein: als Sopranistin und als Cellistin. "Im Konzert ist das zwar immer eine besondere Herausforderung", sagt Janina Ruh, "aber auch eine fantastische Möglichkeit, dem Publikum, ähnlich wie bei Gesprächskonzerten, eine andere Facette zu zeigen." Eintrittskarten sind im Internet unter www.mainau.de zu bekommen.

Als Höhepunkt ihrer Förderung durch die Initiative "SWR2 New Talent" bringt Janina Ruh am 11. November ihre Debüt-CD "Dialogues" heraus. Gleichzeitig berichtet die junge Musikerin im Radio ab 15.05 Uhr in der SWR2-Reihe "Cluster" über die Aufnahmen. Das Programm der CD ist eine Hommage an Frankreich. Um sich als Cellistin und Sängerin vorzustellen, hat Janina Ruh mit Franck, Debussy und Poulenc drei Komponisten ausgewählt, die sich speziell als Kammermusik- und Liederkomponisten hervorgetan haben.

Die junge Musikerin ist seit 2014 regelmäßig auf SWR2 präsent. Als Co-Moderatorin präsentiert sie das SWR2-Mittagskonzert am Donnerstag, 24. November, ab 13.05 Uhr. Dafür hat sie ein reines Cello-Programm ausgewählt.